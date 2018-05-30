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Доставка сельхозпродукции из Беларуси в Китай по железной дороге может существенно подешеветь

31.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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— Наше продовольствие отправляется в Китай морским путем через порты Одессы и Клайпеды или по железнодорожной ветке Шелкового пути, — сказал Богданов. — Первый вариант вдвое дешевле (2—2,3 тысячи долларов за контейнер против 5—5,5 тысячи долларов), однако занимает почти 60 дней и подходит для транспортировки продуктов с длительным сроком хранения (сухое молоко, ультрапастеризованное молоко, продукция глубокой заморозки). Сегодня перед производителями стоит задача шире использовать короткое плечо доставки — железную дорогу. Сейчас с китайскими партнерами ведутся переговоры о том, чтобы удешевить для нас доставку по железной дороге и сделать ее конкурентоспособной с морскими грузоперевозками.

Не исключено, что определенные договоренности будут достигнуты уже в ближайшие месяцы. Такой шаг позволит нам поставлять на китайские полки самый широкий ассортимент мясо-молочных продуктов. Напомним, за первые четыре месяца экспорт сельхозпродукции и продуктов питания в Китай составил 5,6 миллиона долларов (133% к аналогичному периоду 2017 года). Сертификат на экспорт на китайский рынок имеют 48 молочных предприятий, 5 птицефабрик и 2 мясокомбината.

 
 
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