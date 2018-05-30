В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доставка сельхозпродукции из Беларуси в Китай по железной дороге может существенно подешеветь ...

— сказал Богданов.Не исключено, что определенные договоренности будут достигнуты уже в ближайшие месяцы. Такой шаг позволит нам поставлять на китайские полки самый широкий ассортимент мясо-молочных продуктов. Напомним, за первые четыре месяца экспорт сельхозпродукции и продуктов питания в Китай составил 5,6 миллиона долларов (133% к аналогичному периоду 2017 года). Сертификат на экспорт на китайский рынок имеют 48 молочных предприятий, 5 птицефабрик и 2 мясокомбината.