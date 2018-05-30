Этим летом проспект Строителей в Витебске может стать на капремонт

Почти 3 млн рублей пойдет на капремонт проспекта Строителей в Витебске, который должны провести этим летом. Тендер по выбору генподрядчика для выполнения этих работ объявило городское ЖКХ.

Капитальный ремонт проспекта Строителей запланирован на июнь-июль этого года. Ориентировочная стоимость работ составляет почти 3 млн рублей, оплачиваться они будут из местного бюджета.

В Витебске уже несколько лет идет строительство продолжения проспекта Строителей — от улицы Петруся Бровки до улицы Короткевича в Билево. Этот участок обещают закончить в 2019 году.