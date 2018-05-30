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Александра Саснович вышла во 2-й круг парного разряда «Ролан Гаррос»
Белорусско-китайский дуэт Александра Саснович / Дуань Инъин пробились в 1/16 финала парного разряда «Ролан Гаррос».
В стартовом матче они обыграли румынско-украинскую пару Анны Богдан и Ольги Савчук – 6:3, 3:6, 6:1. Следующими соперницами девушек станут Надежда Киченок из Украины и Анастасия Родионова из Австралии.
Напомним, Александра Саснович во втором раунде одиночного разряда встретиться с Кики Бертенс из Нидерландов, которая на старте обыграла белоруску Арину Соболенко.
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Белорусско-китайский дуэт Александра Саснович / Дуань Инъин пробились в 1/16 финала парного разряда «Ролан Гаррос».
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