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Следственный комитет опубликовал фото 54-летнего мужчины из Лиды, который прикинулся экстрасенсом
В Лиде 54-летний мужчина под предлогом снятия порчи, а также продажи оберегов, исцеляющих от любых болезней и защищающих от возникновения проблем, брал деньги у женщин, обманывая их. Об этом уже
В совершении преступления подозревается 54-летний житель Лиды Танцура Сергей Станиславович. В ноябре 2017 и январе 2018 годов, под предлогом снятия порчи, а также продажи оберегов, исцеляющих от любых болезней и защищающих от возникновения проблем, он путем обмана и злоупотребления доверием завладевал денежными средствами трех жительниц Лиды, похитив у одной 160 долларов США и 40 рублей, у второй – 165 евро, у третьей – 300 рублей.
В ходе установления обстоятельств содеянного, следователи выяснили, что представляющийся экстрасенсом и целителем мужчина не имеет медицинского образования и разрешений на оказание населению услуг по психологической и иной помощи в Республике Беларусь, а также постоянного места работы. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.
По обстоятельствам произошедшего допрошены потерпевшие, их родственники и знакомые, а также иные граждане, располагающие значимой информацией. Проведены другие следственные и процессуальные действия. В целях обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации, на имущество Танцура С.С. наложен арест.
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В Лиде 54-летний мужчина под предлогом снятия порчи, а также продажи оберегов, исцеляющих от любых болезней и защищающих от возникновения проблем, брал деньги...
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