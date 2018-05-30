Следственный комитет опубликовал фото 54-летнего мужчины из Лиды, который прикинулся экстрасенсом





В Лиде 54-летний мужчина под предлогом снятия порчи, а также продажи оберегов, исцеляющих от любых болезней и защищающих от возникновения проблем, брал деньги у женщин, обманывая их. Об этом уже сообщалось ранее на Lida.info .

В совершении преступления подозревается 54-летний житель Лиды Танцура Сергей Станиславович. В ноябре 2017 и январе 2018 годов, под предлогом снятия порчи, а также продажи оберегов, исцеляющих от любых болезней и защищающих от возникновения проблем, он путем обмана и злоупотребления доверием завладевал денежными средствами трех жительниц Лиды, похитив у одной 160 долларов США и 40 рублей, у второй – 165 евро, у третьей – 300 рублей.