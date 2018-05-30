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Следственный комитет опубликовал фото 54-летнего мужчины из Лиды, который прикинулся экстрасенсом

31.05.2018 — Разное | Lida.Info  
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Следственный комитет опубликовал фото 54-летнего мужчины из Лиды, который прикинулся экстрасенсом

В Лиде 54-летний мужчина под предлогом снятия порчи, а также продажи оберегов, исцеляющих от любых болезней и защищающих от возникновения проблем, брал деньги у женщин, обманывая их. Об этом уже сообщалось ранее на Lida.info.

В совершении преступления подозревается 54-летний житель Лиды Танцура Сергей Станиславович. В ноябре 2017 и январе 2018 годов, под предлогом снятия порчи, а также продажи оберегов, исцеляющих от любых болезней и защищающих от возникновения проблем, он путем обмана и злоупотребления доверием завладевал денежными средствами трех жительниц Лиды, похитив у одной 160 долларов США и 40 рублей, у второй – 165 евро, у третьей – 300 рублей.

В ходе установления обстоятельств содеянного, следователи выяснили, что представляющийся экстрасенсом и целителем мужчина не имеет медицинского образования и разрешений на оказание населению услуг по психологической и иной помощи в Республике Беларусь, а также постоянного места работы. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По обстоятельствам произошедшего допрошены потерпевшие, их родственники и знакомые, а также иные граждане, располагающие значимой информацией. Проведены другие следственные и процессуальные действия. В целях обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации, на имущество Танцура С.С. наложен арест.

 
 
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В Лиде 54-летний мужчина под предлогом снятия порчи, а также продажи оберегов, исцеляющих от любых болезней и защищающих от возникновения проблем, брал деньги...
 
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