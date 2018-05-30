ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Восемь лучших автозагаров для лица и тела: без желтизны, пятен и разводов

31.05.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Когда до отпуска еще далеко, а выходить из дома «бледной поганкой» не очень хочется, на помощь приходят автозагары. Еще бы знать, какой выбрать! К счастью, редакция LADY уже опробовала на себе целую коробку таких средств и готова подсказать, какие автозагары и бронзанты действительно достойны вашего внимания.

Если с автозагарами вы знакомы разве что понаслышке, рекомендуем присмотреться к муссу в оттенке Medium от британской компании St.Moriz. Этот продукт отличился тем, что окрашивает кожу при нанесении — и это очень полезное для автозагара свойство! Сразу видно, куда вы нанесли средство, а куда — нет.

У этого мусса есть лишь один минус: чтобы он «проявился», придется выдержать его на коже не менее 6 (а лучше 8) часов, и лишь потом смыть. Зато вы получите идеально ровный и очень натуральный загар, который продержится примерно неделю.


Еще один автозагар, который подойдет новичкам в этом деле — концентрат Booster Auto-Bronzant от Clarins. Признаем: удовольствие не из дешевых, но результат того стоит!

Во-первых, вы можете полностью контролировать процесс: хотите менее явный оттенок загара — добавляете 2 капли, более интенсивный — 4. Во-вторых, благодаря смешиванию с кремом это средство не сушит кожу. Еще оно не пачкает одежду и постельное белье, потому как полностью впитывается. И, наконец, самый главный плюс такого концентрата: он невероятно экономичен! Одного флакона при регулярном использовании хватит минимум на полгода.


Кстати, аналогичное средство есть также и у Collistar: оно моментально окрашивает кожу, как и мусс от St. Moriz, но дает более интенсивный загар, чем капли от Clarins.


Любителям классических автозагаров в формате крема мы рекомендуем «Коэнзимы молодости Q10+R» от польской марки Eveline. Уже много лет это средство представлено на бьюти-рынке, но судя по тому, что его до сих пор не сняли с производства, поклонниц у этого автозагара много.

Крем быстро впитывается в кожу и так же быстро проявляется: буквально через 3−4 часа кожа приобретет приятный оттенок загара. Очевидный минус средства — его объем: всего 100 мл, зато цена более чем гуманна.


В линейке Sublime Bronze от L’Oreal есть крайне необычный продукт: автозагар-гель «Прохладная свежесть». Гель действительно обладает легким охлаждающим эффектом, но ментола в составе вы не найдете — за свежесть здесь отвечает… спирт.

Благодаря текстуре средство очень быстро впитывается и не оставляет пятен на одежде, но подойдет скорее для профи: гель буквально проваливается в кожу и уже не ясно, нанесли вы его под правой коленкой или только собирались это сделать. Короче, возможны сюрпризы.

Однако оттенок получается очень естественным, за что продукт и удостоился места в нашей подборке.


А тем, кто не хочет возиться с автозагарами, но и с бледностью мириться не готов, мы советуем присмотреться к сухим маслам с шиммером. Два важных момента: масло должно быть именно сухим и полностью впитываться в кожу, а шиммер — золотистым или бронзовым, чтобы имитировать загар.

Подходящие средства вы без проблем найдете у NUXE (масло Huile Prodigieuse OR), The Body Shop (масло-бронзант Honey Bronze) и даже у Mixit (хайлайтер для тела Unicorn Shimmer Oil).




 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда загар "как родной" и получить его можно не выходя из дома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Матацыкліст без шлема і правоў разбіўся ў Глыбоцкім раёне (фота)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика