Восемь лучших автозагаров для лица и тела: без желтизны, пятен и разводов

Когда до отпуска еще далеко, а выходить из дома «бледной поганкой» не очень хочется, на помощь приходят автозагары. Еще бы знать, какой выбрать! К счастью, редакция LADY уже опробовала на себе целую коробку таких средств и готова подсказать, какие автозагары и бронзанты действительно достойны вашего внимания.

Если с автозагарами вы знакомы разве что понаслышке, рекомендуем присмотреться к муссу в оттенке Medium от британской компании St.Moriz. Этот продукт отличился тем, что окрашивает кожу при нанесении — и это очень полезное для автозагара свойство! Сразу видно, куда вы нанесли средство, а куда — нет.

У этого мусса есть лишь один минус: чтобы он «проявился», придется выдержать его на коже не менее 6 (а лучше 8) часов, и лишь потом смыть. Зато вы получите идеально ровный и очень натуральный загар, который продержится примерно неделю.





Еще один автозагар, который подойдет новичкам в этом деле — концентрат Booster Auto-Bronzant от Clarins. Признаем: удовольствие не из дешевых, но результат того стоит!

Во-первых, вы можете полностью контролировать процесс: хотите менее явный оттенок загара — добавляете 2 капли, более интенсивный — 4. Во-вторых, благодаря смешиванию с кремом это средство не сушит кожу. Еще оно не пачкает одежду и постельное белье, потому как полностью впитывается. И, наконец, самый главный плюс такого концентрата: он невероятно экономичен! Одного флакона при регулярном использовании хватит минимум на полгода.





Кстати, аналогичное средство есть также и у Collistar: оно моментально окрашивает кожу, как и мусс от St. Moriz, но дает более интенсивный загар, чем капли от Clarins.





Любителям классических автозагаров в формате крема мы рекомендуем «Коэнзимы молодости Q10+R» от польской марки Eveline. Уже много лет это средство представлено на бьюти-рынке, но судя по тому, что его до сих пор не сняли с производства, поклонниц у этого автозагара много.

Крем быстро впитывается в кожу и так же быстро проявляется: буквально через 3−4 часа кожа приобретет приятный оттенок загара. Очевидный минус средства — его объем: всего 100 мл, зато цена более чем гуманна.





В линейке Sublime Bronze от L’Oreal есть крайне необычный продукт: автозагар-гель «Прохладная свежесть». Гель действительно обладает легким охлаждающим эффектом, но ментола в составе вы не найдете — за свежесть здесь отвечает… спирт.

Благодаря текстуре средство очень быстро впитывается и не оставляет пятен на одежде, но подойдет скорее для профи: гель буквально проваливается в кожу и уже не ясно, нанесли вы его под правой коленкой или только собирались это сделать. Короче, возможны сюрпризы.

Однако оттенок получается очень естественным, за что продукт и удостоился места в нашей подборке.





А тем, кто не хочет возиться с автозагарами, но и с бледностью мириться не готов, мы советуем присмотреться к сухим маслам с шиммером. Два важных момента: масло должно быть именно сухим и полностью впитываться в кожу, а шиммер — золотистым или бронзовым, чтобы имитировать загар.

Подходящие средства вы без проблем найдете у NUXE (масло Huile Prodigieuse OR), The Body Shop (масло-бронзант Honey Bronze) и даже у Mixit (хайлайтер для тела Unicorn Shimmer Oil).











