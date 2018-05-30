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Зеркало-солнце и лягушка под цветком. История проекта "Моя квартира - мой дизайн"
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Эту историю ремонта нам прислала читательница Ксения:
— Четырехкомнатную квартиру мои родители приобрели, когда у них появился второй ребенок — я. Недавно квартира и мы все пережили ремонт.
Наша хрущевка находится в уютном районе города Бреста. Вот ее план:
Серьезного строительного опыта родителям не хватало, поэтому некоторые ремонтные работы у нас выполняли специалисты. Самостоятельно отец снял прежнюю отделку: обои, линолеум, а также поставил новые двери. Сантехник сменил старые радиаторы. Строители уложили новую электропроводку, выровняли стены и потолки, сделали стяжку полов.
Теперь расскажу о дизайне каждой комнаты. Ванную и туалет мы решили объединить. Для санузла выбрали светлую плитку с выразительными темными вставками. Чтобы интерьер смотрелся интереснее, на краю ванны поселили лягушку под цветком.
Для комнаты брата папа смастерил эргономичный письменный стол, кровать с подъемным механизмом и нишей внутри. Небольшой метраж позволил разместить только самую необходимую мебель. Мы еще будем разбавлять интерьер деталями. Например, кованые черные часы над кроватью, стильные рамки, зеркало на ремне-канате. Окно украсит римская штора.
А теперь расскажу о своей комнате. Здесь есть все, что мне нужно: удобный письменный стол, шкаф-купе с зеркальными дверцами, кровать с выдвижными ящиками для постельного белья. Цвет мебели — белый глянец. Шторы, покрывало и двухцветные подушки сшиты на заказ.
Прихожую от гостиной визуально отделяет белый портал. В вечернее время можно включить мягкую LED-подсветку, которая подчеркивает текстуру стен и потолка. Навесная зеркальная консоль с ручками-«алмазами» — мамина идея. «Солнечные лучи» вокруг зеркала изначально были золотистыми, но папа перекрасил раму.
Акцентом гостиной стала стена из декоративного камня, покрытого матовым лаком. На потолке две люстры — это основное освещение.
Подсветка по периметру карниза создает впечатление парящих двухсторонних штор. На одной из стен висит большое зеркало в деревянной раме. На полу постелили ковер белорусского производства.
Спальня сделана в песочных тонах с темными акцентами. За изголовьем кровати — прямоугольный светильник. Роль тумбочки выполняет плетеная корзинка. Шкаф-купе со стеклом лакобель и кровать цвета венге папа сделал сам.
Кухня по стилю гармонирует с гостиной — здесь нет ничего лишнего, все функционально. До этого помещения ремонт еще не дошел, но в планах белые шкафчики, фартук из светлой керамической плитки, встроенная техника. Пока кухня выглядит так:
Над дизайном квартиры мы работали вместе с родителями, и практически все сделано руками папы и мамы. Главной задачей было создать тепло и уют, и, по-моему, у нас это получилось. Теперь расскажу о затратах:
черновые и отделочные работы — 5800 BYN;
обои — 400 BYN;
декоративный камень в гостиной — 400 BYN;
освещение — 1170 BYN;
ламинат — 400 BYN;
матрасы — 1280 BYN;
плитка в ванной — 800 BYN;
ванна — 150 BYN;
тумба с умывальником и зеркало — 800 BYN;
смесители — 500 BYN;
полотенцеcушитель — 300 BYN;
унитаз — 780 BYN;
мебель в гостиной и прихожей — 1000 BYN;
зеркала в гостиной и прихожей — 900 BYN;
шторы в гостиной — 500 BYN;
телевизор — 2000 BYN;
ковер в гостиной — 100 BYN;
кондиционер — 900 BYN;
мебель в спальне, включая текстиль, — 1500 BYN;
картина и корзинка в спальне — 100 BYN;
дверь из массива ольхи в спальне — 300 BYN;
мебель в комнате брата — 1450 BYN;
мебель в моей комнате — 1650 BYN;
шторы и покрывало в моей комнате — 350 BYN;
модульная картина — 40 BYN.
Итого: 23 570 BYN.
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Сегодня рассказываем о ремонте четырехкомнатной хрущевки. *Партнерский материал
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