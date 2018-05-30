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Зеркало-солнце и лягушка под цветком. История проекта "Моя квартира - мой дизайн"

31.05.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Вместе c универсальным сайтом по поиску недвижимости BIR.BY мы продолжаем конкурс «Моя квартира — мой дизайн». Напомним, в нем соревнуются участники, которые могут поделиться общей концепцией стиля своего жилья. Сегодня рассказываем о ремонте четырехкомнатной квартиры для семьи с двумя детьми.

Хотите поделиться своей историей ремонта и получить шанс выиграть 500 рублей? Пишите на kvartira@tutbymedia.by с пометкой «Моя квартира».

Напоминаем, что необходимо вложить в письмо:

— текст в формате .doc;
— горизонтальные фотографии в формате .jpg или .jpeg (не коллажи) — 5−15 штук, максимальный размер по большей стороне снимка — 1200 пикселей (принимаем не ссылки для скачивания, а прикрепленные файлы);
— план комнаты или квартиры — с ним проще понимать точки съемок.

Остальные условия вы можете прочитать в анонсе.

Эту историю ремонта нам прислала читательница Ксения:

— Четырехкомнатную квартиру мои родители приобрели, когда у них появился второй ребенок — я. Недавно квартира и мы все пережили ремонт.

Наша хрущевка находится в уютном районе города Бреста. Вот ее план:


Серьезного строительного опыта родителям не хватало, поэтому некоторые ремонтные работы у нас выполняли специалисты. Самостоятельно отец снял прежнюю отделку: обои, линолеум, а также поставил новые двери. Сантехник сменил старые радиаторы. Строители уложили новую электропроводку, выровняли стены и потолки, сделали стяжку полов.

Теперь расскажу о дизайне каждой комнаты. Ванную и туалет мы решили объединить. Для санузла выбрали светлую плитку с выразительными темными вставками. Чтобы интерьер смотрелся интереснее, на краю ванны поселили лягушку под цветком.


Для комнаты брата папа смастерил эргономичный письменный стол, кровать с подъемным механизмом и нишей внутри. Небольшой метраж позволил разместить только самую необходимую мебель. Мы еще будем разбавлять интерьер деталями. Например, кованые черные часы над кроватью, стильные рамки, зеркало на ремне-канате. Окно украсит римская штора.


А теперь расскажу о своей комнате. Здесь есть все, что мне нужно: удобный письменный стол, шкаф-купе с зеркальными дверцами, кровать с выдвижными ящиками для постельного белья. Цвет мебели — белый глянец. Шторы, покрывало и двухцветные подушки сшиты на заказ.


Прихожую от гостиной визуально отделяет белый портал. В вечернее время можно включить мягкую LED-подсветку, которая подчеркивает текстуру стен и потолка. Навесная зеркальная консоль с ручками-«алмазами» — мамина идея. «Солнечные лучи» вокруг зеркала изначально были золотистыми, но папа перекрасил раму.


Акцентом гостиной стала стена из декоративного камня, покрытого матовым лаком. На потолке две люстры — это основное освещение.


Подсветка по периметру карниза создает впечатление парящих двухсторонних штор. На одной из стен висит большое зеркало в деревянной раме. На полу постелили ковер белорусского производства.


Спальня сделана в песочных тонах с темными акцентами. За изголовьем кровати — прямоугольный светильник. Роль тумбочки выполняет плетеная корзинка. Шкаф-купе со стеклом лакобель и кровать цвета венге папа сделал сам.


Кухня по стилю гармонирует с гостиной — здесь нет ничего лишнего, все функционально. До этого помещения ремонт еще не дошел, но в планах белые шкафчики, фартук из светлой керамической плитки, встроенная техника. Пока кухня выглядит так:


Над дизайном квартиры мы работали вместе с родителями, и практически все сделано руками папы и мамы. Главной задачей было создать тепло и уют, и, по-моему, у нас это получилось. Теперь расскажу о затратах:

черновые и отделочные работы — 5800 BYN;

обои — 400 BYN;

декоративный камень в гостиной — 400 BYN;

освещение — 1170 BYN;

ламинат — 400 BYN;

матрасы — 1280 BYN;

плитка в ванной — 800 BYN;

ванна — 150 BYN;

тумба с умывальником и зеркало — 800 BYN;

смесители — 500 BYN;

полотенцеcушитель — 300 BYN;

унитаз — 780 BYN;

мебель в гостиной и прихожей — 1000 BYN;

зеркала в гостиной и прихожей — 900 BYN;

шторы в гостиной — 500 BYN;

телевизор — 2000 BYN;

ковер в гостиной — 100 BYN;

кондиционер — 900 BYN;

мебель в спальне, включая текстиль, — 1500 BYN;

картина и корзинка в спальне — 100 BYN;

дверь из массива ольхи в спальне — 300 BYN;

мебель в комнате брата — 1450 BYN;

мебель в моей комнате — 1650 BYN;

шторы и покрывало в моей комнате — 350 BYN;

модульная картина — 40 BYN.

Итого: 23 570 BYN.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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