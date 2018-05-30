Мотоциклист разбился в Глубокском районе

В Глубокском районе при обгоне разбился байкер, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла на 142-м километре автодороги Р3 Логойск – Зембин – граница Латвии. Водитель 1974 года рождения не справился с управлением и опрокинулся на встречной полосе. От полученных травм мужчина, ехавший без шлема и экипировки, скончался на месте. Установлено, что у погибшего были водительские права на управление легковыми и грузовыми авто, однако категории на мотоцикл не было.