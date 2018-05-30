"Для жены я просто домработница". Психолог отвечает читателю, который боится, что жена от него уйдет

Читатель пишет, что его изводит ревность к жене и страх, что она уйдет. Поводов для подозрений супруга не дает, просто «ее удовлетворяет только работа» и она «постоянно думает о чем-то своем». Обоснованы ли его опасения, отвечает психолог.





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— Меня зовут Дмитрий, мне 30 лет. В браке уже седьмой год, у меня двое детей. Живем мы в общежитии в Минске. Супруга работает в одной из гимназий, а я на заводе. Живем очень даже неплохо! Последние примерно полгода стал замечать за собой, что дико ревную жену. Она очень хорошая, и, как мне кажется, мы любим друг друга, и повода ей не доверять нет.

Но мне очень сильно не хватает внимания с ее стороны. Мне хочется быть как-то морально ближе! Мне иногда кажется, что только работа вызывает у нее радость и удовлетворенность жизнью! Она очень устает и постоянно о чем-то думает. Я стараюсь ей помогать! На самом деле я превращаюсь просто в домработницу для своей жены. К кухне стараюсь ее не подпускать, чтобы она отдохнула. Стирка, уборка и примерно 80% домашних дел лежат на мне. Она после того, как поест, идет за компьютер работать, дальше к стенке — и спать! Моя семейная жизнь превращается в рутину с двухразовым сексом в месяц… Мне хочется радовать ее, приятно удивлять. Но из-за отсутствия поддержки или… не знаю даже как назвать — у меня опускаются руки. Мне очень хорошо с моей семьей, и я не представляю жизни без них… Но у меня нет сил! Пожалуйста, посоветуйте что-то. И простите за орфографию.

Комментарий психолога:

— Подобные истории начинаются в детстве. Дети, не получая того, в чем нуждаются, принимают решение заботиться о других, удовлетворять их потребности, делать им приятное, забывая о себе. А нуждаемся мы все в одном и том же — любви, заботе, внимании.

Когда мы стремимся исполнять чужие желания, наше напряжение немного уменьшается, а вместо него появляется надежда, что добро заметят и оценят, наконец полюбят или когда-нибудь позаботятся о вас.

Однако такая стратегия неизбежно ведет к растворению, разочарованию, опустошению, потере индивидуальности, чувству предательства самого себя и, естественно, никакой радости и удовлетворенности не несет.

Чем больше в вашей жизни переживаний, ценностей и ответственности за другого, чувств и заботы о нем, тем меньше вас самих. Радость и удовлетворенность жизнью можно испытывать только от того, что нравится и хочется вам самому.

Ваше неосознанное представление о мире выражает идею, что нужно помочь кому-то быть счастливым, и это сделает мир лучше. Не следует забывать, что у него могут быть другие планы на этот счет. Я предлагаю другой подход: станьте сами счастливым и продуктивным, это точно сделает мир лучше. Второй вариант более вероятен, потому что зависит только от вас самого.

Вы испытываете не ревность как таковую, а ревность к тому, что у вашей жены есть интересы, увлеченность, занятость, востребованность, вопросы и поиск их решения. Она живет своей жизнью, а вы живете ее жизнью.





Кроме невероятного чувства неудовлетворенности, одиночества и неблагодарности, которые вы испытываете, в семье есть еще одна проблема.

В таких ситуациях женщина чувствует себя сильной центральной фигурой, незащищенной, оставленной один на один с жизненными неурядицами. Вы не партнер ей на данном этапе жизни, нет возможности вами восхищаться, гордиться, полагаться на вас как на сильную личность, равную себе или сильнее.

Женщины начинают скучать, чувствуют себя уставшими и одинокими, неудовлетворенными или раздражительными. Женщине хочется рядом иметь партнера и мужчину, а не подчиненного ее интересам, того, кто выполняет обязанности по дому. Она как бы вглядывается в вас в желании увидеть своего любимого мужчину, а видит свое отражение: «Ты устала, что же сделать для тебя, дорогая, как порадовать?».

Для домработницы, помощницы или гувернантки вы в подобном статусе хороши, но не для роли любимого мужчины и мужа, главы семьи.

Обратите внимание на вашу глубоко подавленную агрессивность. Она может стать источником вашего возрождения. План действий для вас на ближайшее время может быть таков:

Осознать и пересмотреть отношение к своим и чужим желаниям.

Научиться принимать и любить себя.

Учиться слышать свои чувства и желания, формировать из них цели и достигать их.

Быть открытым, заявлять миру и окружающим о своих желаниях, претворять их в жизнь.

Учиться радоваться, наслаждаться, чувствовать наполненность и удовлетворенность жизнью.

Уделять себе время, заботиться о себе и своем внутреннем мире.

Порадуйте себя, удивите чем-нибудь, и пусть это будет вашим началом в непростом искусстве под названием «жить»! Удачи!