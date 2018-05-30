Попробовали все, а прыщи не уходят? 5 вопросов гинекологу о высыпаниях из-за гормонов

Когда подростковый возраст закончился, а высыпания на лице — нет, есть повод забеспокоиться. Каждой, кто с этим сталкивался, приходила в голову мысль: «А что если промежутка между прыщами и первыми глубокими морщинами просто не будет?».



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Если в борьбе за здоровую кожу вы уже перепробовали все средства масс-маркета, которые обещают решить проблему за 15 минут, вылили на себя тяжелую артиллерию в виде дорогой аптечной косметики и даже добрались до дерматолога, который все равно вам не помог — этот текст для вас.

Пять главных вопросов о том, как гормоны влияют на состояние нашей кожи, мы задали гинекологу.

Эксперт — Наталья Федюкович

Врач акушер-гинеколог первой квалификационной категории клиники женского здоровья «Ева», клинический ординатор кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО

Как фазы менструального цикла влияют на наш организм и, в частности, кожу?

Организм женщины подвержен гормональным колебаниям в зависимости от фазы менструального цикла, и даже наш темперамент определяет соотношение тех или иных половых гормонов.

В предыдущих статьях я уже говорила о том, что в организме женщины вырабатываются не только женские половые гормоны, но и мужские , которые называются андрогенами. К андрогенам относится тестостерон — в женском организме его вырабатывают не только яичники, но еще и надпочечники.

А теперь давайте разберемся, почему тестостерон влияет на состояние нашей кожи. Все дело в том, что у клеток кожи есть специальные рецепторы к гормонам — к тестостерону в том числе. Эти рецепторы отвечают за действия андрогенов.

Андрогены (в нашем случае — тестостерон), в свою очередь, регулируют все процессы, которые происходят в клетках эпидермиса, дермы, подкожно-жировой клетчатки, волосяных фолликулах. Это процессы деления, ороговения и — главное в нашей теме — секреции кожного сала.



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Из-за чего появляются акне?

Если организм вырабатывает большое количество тестостерона, это приводит к гиперстимуляции работы сальных и потовых желез — у них наиболее высокая чувствительность к этому гормону.

А значит, начинает вырабатываться слишком большое количество себума — кожного сала, которое смешивается с ороговевшими чешуйками кожи. Из-за этого меняется водно-липидный баланс и происходит закупорка пор.

Процесс выведения себума замедляется, и он, вступая в окислительные процессы с кислородом, темнеет — так на коже появляются черные точки или угри. Эта сальная пробка становится превосходной питательной средой для бактерий и микроорганизмов, которые могут жить на кожных покровах. Они начинают активно размножаться, и это приводит к воспалительным процессам — поэтому на нашем лице и вскакивают прыщи.

Зачастую мы сталкиваемся со всем этим в подростковом периоде. Но схожие процессы происходят в нашем организме и во взрослом возрасте — во вторую фазу менструального цикла. Перед менструацией в организме повышается уровень стероидных гормонов — предшественников тестостерона. Они и запускают процессы, которые неизбежно приводят к сыпи на лице.



instagram.com/asprinkleofhealthandbeauty / Блогер Рэйчел Кроули в своем Инстаграме также демонстрирует: даже с тяжелой формой акне можно справиться

С возрастом ситуация поменяется?

В пожилом возрасте наблюдается значительное снижение уровня половых гормонов. Но при этом происходит замедление всех процессов, которые восстанавливают и обновляют нашу кожу.

Опять-таки меняется водно-липидный баланс, но уже в сторону истончения и сухости. Кожа теряет свой тонус из-за того, что организм сильно снижает выработку необходимых ей коллагена и эластана.

Пока морщины еще не появились… Что делать с прыщами?

Во-первых, не занимайтесь самолечением! Если у вас склонная к высыпаниям кожа, прежде всего обратитесь к дерматологу. Воспалительные процессы на коже могут быть связаны не только с гормонами, но и с инфекцией — к примеру, стрептококковой или стафилококковой. В этом случае врач возьмет специальный анализ и подберет для вас схему лечения.

Во-вторых, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно выдавливать прыщи. Это только усилит воспалительный процесс и поможет инфекции проникнуть в более глубокие слои кожи.

В-третьих, если дерматолог исключил наличие инфекционного возбудителя акне, обязательно обратитесь к гинекологу, который первым делом направит вас сдавать анализ на половые гормоны.

Если анализ покажет повышенный уровень тестостерона, без гормонального лечения, скорее всего, не обойтись. Сегодня существует достаточное количество препаратов, которые обладают антиандрогенным действием, но у каждого из них свой спектр действия. И только врач может определить, какой из них подойдет именно вам!

Когда результат будет налицо (и на лице)?

Повышенный уровень тестостерона, или гиперандрогения, лечится не так уж сложно, но достаточно долго. Зато результаты появятся уже с первых дней лечения!

Многие волнуются: что же будет после отмены препарата? Если вы будете принимать лекарство 1−2 месяца, безусловно, после окончания приема все вернется на круги своя. Ну а если вы принимали препарат год и более — результат будет устойчивым и сохранится даже после отмены.

Не откладывайте решение вашей проблемы, ведь красивая кожа — это не только свидетельство вашего здоровья, но и залог хорошего настроения каждый день!