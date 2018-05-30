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В Минске под трамвай попала девочка
Девочка 9-10 лет попала под трамвай в Минске на пересечении Логойского тракта и улицы Лукьяновича 30 мая.
Об этом сообщает ГАИ Первомайского района столицы.
Ребенка отвезли в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма».
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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Девочка 9-10 лет попала под трамвай в Минске на пересечении Логойского тракта и улицы Лукьяновича 30 мая. Об этом сообщает ГАИ Первомайского района столицы.
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