Игра «S.T.A.L.K.E.R. 2» пока находится на самой ранней стадии разработки

Для будущей и долгожданной игры «S.T.A.L.K.E.R. 2» пока «не написано ни строчки кода», а разработка находится «на уровне дизайн-документов». Об этом сообщил директор стратегического департамента компании Epic Games Сергей Галенкин. Галенкин отметил, что Сергей Григорович, директор компании GSC Game World, которая занимается разработкой шутера, анонсировал выход игры, не посоветовавшись ни с кем, и, возможно, сделал это слишком рано. Однако, как заявил представитель компании Epic Games, над игрой будет работать хорошая команда. Напомним, что игра официально была анонсирована в середине мая 2018 года.