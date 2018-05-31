По решению Могилевского облисполкома по итогам ежегодного смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Могилевской области за 2017 год Хотимск признан победителем (в 3-ей категории).

Действительно, наш родной райцентр с каждым годом все хорошеет и хорошеет. Это подмечают не только жители горпоселка, но и его гости. Недаром же, зачастую, Хотимск называют “маленькой Швейцарией”. Уютные зеленые улочки, тенистые скверы, цветники и ухоженные здания – все это заслуга хотимчан, которые своим трудом создают красоту родного края. Особо приятно, что эту награду райцентр получил в Год малой родины.

К слову Хотимск разделил первенство с городским поселком Краснополье.

Также в решении областного исполнительного комитета отмечен положительный опыт работы по наведению санитарного порядка, благоустройству и озеленению агрогородка Забелышин.

Теперь наша общая задача не просто удержать победу, но и сделать все, чтобы населенные пункты Хотимского района стали еще краше.

Соб. информ.