Мотоциклист разбился при обгоне в Глубокском районе

Трагедия произошла 30 мая на 142-м километре автодороги Р3 Логойск - Зембин - граница Латвии. Водитель мотоцикла 1974 года рождения, двигаясь в направлении Шарковщины со стороны Глубокого, при обгоне не справился с управлением и опрокинулся на встречной полосе, сообщает БЕЛТА .

Известно, что мужчина был без шлема.