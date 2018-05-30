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Мотоциклист разбился при обгоне в Глубокском районе
31.05.2018 08:54 — Разное | Аргументы и факты
ГАИ УВД Витебского облисполкома /
Трагедия произошла 30 мая на 142-м километре автодороги Р3 Логойск - Зембин - граница Латвии. Водитель мотоцикла 1974 года рождения, двигаясь в направлении Шарковщины со стороны Глубокого, при обгоне не справился с управлением и опрокинулся на встречной полосе, сообщает
Известно, что мужчина был без шлема.
«Кроме того, оказалось, что, имея водительские права на вождение легковых и грузовых автомобилей, он не открывал категорию на мотоцикл. Мотоцикл «Кавасаки» мужчина приобрел накануне, обменяв его на свой легковой автомобиль», - сказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр КАЗЮЧИЦ.
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От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте.
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