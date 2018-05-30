На съезде БРСМ Наталья Кочанова наградила студентов из Полоцка переходящим знаменем

В Минске прошел 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи. Заметными на нем были и студенты из Полоцкого госуниверситета.

Глава Администрации президента Наталья Кочанова сказала, что молодежи сегодня нельзя быть инертной и пассивной. Она подчеркнула, что вступление в БРСМ – это осознанное решение взять на себя ответственность за будущее страны. Кроме того, бывший мэр Новополоцка вручила переходящее знамя лучшему студенческому отряду страны – «Эврике» из Полоцка.





Фото: БЕЛТА

Комиссар этого стройотряда – студент ПГУ – Семен Коляда в своем выступлении затронул темы, которые больше всего волнуют его, — работу в студотряде не засчитывают в качестве практики, наниматели неохотно трудоустраивают старшеклассников. А еще о необходимости создать под эгидой БРСМ многопрофильные молодежные центры занятости, пишет sb.by .

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