Очкарики и вправду оказались умнее - исследование

Ученые из Эдинбургского университета проанализировали генетические данные 45,5 тыс. человек и пришли к выводу, что у людей с высокими когнитивными способностями на 30% чаще встречаются гены, ответственные за ухудшение зрения. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.





Когнитивные способности участников оценивались с помощью набора тестов на различные типы мышления. Было изучено 148 геномных областей, связанных с когнитивными функциями, в том числе 58, о которых ранее не сообщалось. Параллельно выяснилось, что сильные "познавательные" гены играют роль в улучшении работы сердечно-сосудистой системы.

Доктор Гейл Дэвис, возглавлявший работу ученых, отметил, что это крупнейшее на сегодняшний день генетическое исследование когнитивной функции.

"Мы выявили массу генетических особенностей, с помощью которых наследуются умственные способности. Результаты помогут понять, почему когнитивные функции снижаются с возрастом и из-за болезней, а также каким образом генные механизмы влияют на мышление на протяжении человеческой жизни", - рассказал он.

Источник: "Моя планета"