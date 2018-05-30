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В Душанбе пройдёт Совет глав правительств СНГ
Расширение и углубление сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах – эти и другие темы обсудят на заседании Совета глав правительств СНГ, которое открывается сегодня в Таджикистане.
Беларусь представляет премьер Андрей Кобяков. В повестке – полтора десятка вопросов. Один из основных – соглашение о свободной торговле услугами.
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Расширение и углубление сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах – эти и другие темы обсудят на заседании Совета глав правительств СНГ, которое...
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