В Душанбе пройдёт Совет глав правительств СНГ

Расширение и углубление сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах – эти и другие темы обсудят на заседании Совета глав правительств СНГ, которое открывается сегодня в Таджикистане.

Беларусь представляет премьер Андрей Кобяков. В повестке – полтора десятка вопросов. Один из основных – соглашение о свободной торговле услугами.

Как ожидается, будет подписана концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики, соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности стран СНГ.