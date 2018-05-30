Помощник президента задержан при получении взятки в $200 тысяч

Инспектор по Гродненской области помощник президента Сергей Ровнейко был задержан с поличным – при получении взятки с деньгами в руках.

Об инциденте сообщает пресс-служба КГБ.

Как отмечают в КГБ, о Ровнейко ранее поступала информация о «неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию».

В результате оперативно-розыскных мероприятий была выявлена противоправная деятельность фигуранта, и он был задержан при получении очередной взятки с деньгами в руках.

В отношении Ровнейко было возбуждено уголовное дело, он подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и различных коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Подозреваемый находится в СИЗО КГБ и дает признательные показания.

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