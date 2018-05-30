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Внимание! Присмотритесь, возможно, вы знаете эту мадзіналышку?
30 мая поздним вечером в Витебске на улице Репина горожане подобрали на улице маленькую девочку. Ее родители до сих пор не найдены.
30 мая около 22:00 в районе ДСК по улице Репина, 8 найдена маленькая девочка. Маленький ребенок шел один по улице. Малышку подобрали, ждали два часа в надежде, что хоть кто-то появится, но ее так никто и не искал.
Как нам рассказала очевидец происшествия, сейчас девочка находится в больнице, ее забрала скорая.
Присмотритесь, возможно, вы знаете эту малышку?
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30 мая поздним вечером в Витебске на улице Репина горожане подобрали на улице маленькую девочку. Ее родители до сих пор не найдены.
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