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Внимание! Присмотритесь, возможно, вы знаете эту мадзіналышку?

31.05.2018 09:02 — Разное | Партизан  
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30 мая поздним вечером в Витебске на улице Репина горожане подобрали на улице маленькую девочку. Ее родители до сих пор не найдены.


30 мая около 22:00 в районе ДСК по улице Репина, 8 найдена маленькая девочка. Маленький ребенок шел один по улице. Малышку подобрали, ждали два часа в надежде, что хоть кто-то появится, но ее так никто и не искал.

Как нам рассказала очевидец происшествия, сейчас девочка находится в больнице, ее забрала скорая.

Присмотритесь, возможно, вы знаете эту малышку?


 
Теги: Витебск
 
 
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30 мая поздним вечером в Витебске на улице Репина горожане подобрали на улице маленькую девочку. Ее родители до сих пор не найдены.
 
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