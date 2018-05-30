Внимание! Присмотритесь, возможно, вы знаете эту мадзіналышку?

30 мая около 22:00 в районе ДСК по улице Репина, 8 найдена маленькая девочка. Маленький ребенок шел один по улице. Малышку подобрали, ждали два часа в надежде, что хоть кто-то появится, но ее так никто и не искал.





Как нам рассказала очевидец происшествия, сейчас девочка находится в больнице, ее забрала скорая.





Присмотритесь, возможно, вы знаете эту малышку?