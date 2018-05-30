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Проливной дождь превратил улицы Парижа в непроходимые реки
Под воду ушли дороги вместе с припаркованными автомобилями.
Затоплено метро. На некоторых станциях поезда не останавливаются. Пострадал и пригород Парижа. Там пришлось эвакуировать около полутысячи жителей. Сейчас все силы коммунальщиков брошены на то, чтобы устранить последствия стихии.
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Под воду ушли дороги вместе с припаркованными автомобилями.
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