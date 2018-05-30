Проливной дождь превратил улицы Парижа в непроходимые реки

Под воду ушли дороги вместе с припаркованными автомобилями.

Затоплено метро. На некоторых станциях поезда не останавливаются. Пострадал и пригород Парижа. Там пришлось эвакуировать около полутысячи жителей. Сейчас все силы коммунальщиков брошены на то, чтобы устранить последствия стихии.