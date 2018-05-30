Потенциал белорусских предприятий обсудят на бизнес-форуме

Представители деловых кругов Словакии соберутся сегодня в Гродно. Там пройдёт бизнес-форум, на котором обсудят поиск в Беларуси новых производственных и торговых партнёров.

Иностранные предприниматели намерены использовать сильные стороны региона в машиностроительной, химической и текстильной промышленности. Кроме того, их интересуют возможности заводов по производству сельхозпродукции. Делегация из Словакии также станет гостем Республиканского фестиваля национальных культур, который пройдёт в выходные.