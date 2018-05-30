К юбилею Светланы Алексиевич сняли необычный фильм «Праспяваць Алексіевіч»

К 70-летию Светланы Алексиевич сняли необычный фильм «Праспяваць Алексіевіч»

Идея создания фильма принадлежит продюсеру, режиссеру Владимиру МАКСИМКОВУ, которую ему помогла осуществить компания «Карамболь».

Певица Руся предложение режиссера прокомментировала так:

- Владимир Максимков предложил мне решить интересную творческую задачу: спеть фрагмент прозы Светланы Алексиевич так, будто это народная песня, баллада или молитва. Как откликнется. Это оказалось непростым делом, но очень душевным! Я довольна результатом, который вы все можете увидеть в фильме «Праспяваць Алексіевіч».