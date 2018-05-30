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К юбилею Светланы Алексиевич сняли необычный фильм «Праспяваць Алексіевіч»

31.05.2018 09:21 — Разное | Аргументы и факты  
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К юбилею Светланы Алексиевич сняли необычный фильм «Праспяваць Алексіевіч»
Фото из открытых источников

К 70-летию Светланы Алексиевич сняли необычный фильм «Праспяваць Алексіевіч»

Идея создания фильма принадлежит продюсеру, режиссеру Владимиру МАКСИМКОВУ, которую ему помогла осуществить компания «Карамболь».

К юбилею Светланы Алексиевич сняли необычный фильм «Праспяваць Алексіевіч» Упершыню кнігі Святланы Алексіевіч выйдуць на беларускай мове без цэнзуры
- Несомненно, Светлана Алексиевич сделала для продвижения Беларуси в мире больше, чем кто-либо другой, - говорит Владимир Максимков. – Есть в стране поэты, писатели, драматурги, а нобелевский лауреат у нас один. Вернее, одна. Мы пишем, читаем, говорим на разных языках. Официальных языков у нас два. А мова одна. Мне тоже хочется быть частью общего – людей, культуры, истории, страны. Я долго об этом думал, пока не появилась неожиданная идея. И воплотить ее помогла уникальная певица Руся, которая тоже в своем роде одна. С ней мы сняли необыкновенное видео и посвятили фильм Светлане Алексиевич – единственной, кто объединяет нас во множество.

Певица Руся предложение режиссера прокомментировала так:

- Владимир Максимков предложил мне решить интересную творческую задачу: спеть фрагмент прозы Светланы Алексиевич так, будто это народная песня, баллада или молитва. Как откликнется. Это оказалось непростым делом, но очень душевным! Я довольна результатом, который вы все можете увидеть в фильме «Праспяваць Алексіевіч».

 
 
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31 мая белорусская писательница, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич празднует 70-летие. К этому событию приурочена премьера фильма «Праспяваць...
 
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