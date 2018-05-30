Закон о госорганизациях разрабатывается в Беларуси



Закон о государственных организациях разрабатывается в Беларуси. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики с докладом на тему «О работе экономики страны и формировании приоритетов в ее развитии», передает корреспондент БЕЛТА.

Василий Матюшевский признал, что высокая долговая нагрузка на бюджет и корпоративный сектор является ключевым риском для экономики. «Сегодня субъекты хозяйствования существенную часть выручки вынуждены направлять на погашение кредитов и займов. Проблема долгов может быть решена только в том случае, если экономика начнет генерировать значительно большие объемы добавленной стоимости. Решение этой задачи невозможно без повышения эффективности работы госсектора», — отметил он.

В связи с этим в стране продолжается работа над концепцией закона о государственных организациях. «Он необходим для систематизации и актуализации законодательства, определяющего правила игры для государственного сектора экономики. Также в первоочередных планах — завершить работу по передаче республиканских активов нестратегического значения в коммунальную собственность и расчистке государственных предприятий от непрофильных активов. Продолжается работа по совершенствованию корпоративного управления в обществах с участием государства», — сказал первый заместитель премьер-министра.

Кроме того, в соответствии с требованием главы государства будут выработаны и реализованы новые подходы к подбору и расстановке управленческих кадров в организациях государственного сектора экономики.