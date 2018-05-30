ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Закон о госорганизациях разрабатывается в Беларуси

31.05.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Закон о госорганизациях разрабатывается в Беларуси
Закон о государственных организациях разрабатывается в Беларуси. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики с докладом на тему «О работе экономики страны и формировании приоритетов в ее развитии», передает корреспондент БЕЛТА.

Василий Матюшевский признал, что высокая долговая нагрузка на бюджет и корпоративный сектор является ключевым риском для экономики. «Сегодня субъекты хозяйствования существенную часть выручки вынуждены направлять на погашение кредитов и займов. Проблема долгов может быть решена только в том случае, если экономика начнет генерировать значительно большие объемы добавленной стоимости. Решение этой задачи невозможно без повышения эффективности работы госсектора», — отметил он.

В связи с этим в стране продолжается работа над концепцией закона о государственных организациях. «Он необходим для систематизации и актуализации законодательства, определяющего правила игры для государственного сектора экономики. Также в первоочередных планах — завершить работу по передаче республиканских активов нестратегического значения в коммунальную собственность и расчистке государственных предприятий от непрофильных активов. Продолжается работа по совершенствованию корпоративного управления в обществах с участием государства», — сказал первый заместитель премьер-министра.

Кроме того, в соответствии с требованием главы государства будут выработаны и реализованы новые подходы к подбору и расстановке управленческих кадров в организациях государственного сектора экономики.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закон о государственных организациях разрабатывается в Беларуси. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые предположили, каким будет секс на Марсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика