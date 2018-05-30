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Закон о госорганизациях разрабатывается в Беларуси
31.05.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Василий Матюшевский признал, что высокая долговая нагрузка на бюджет и корпоративный сектор является ключевым риском для экономики. «Сегодня субъекты хозяйствования существенную часть выручки вынуждены направлять на погашение кредитов и займов. Проблема долгов может быть решена только в том случае, если экономика начнет генерировать значительно большие объемы добавленной стоимости. Решение этой задачи невозможно без повышения эффективности работы госсектора», — отметил он.
В связи с этим в стране продолжается работа над концепцией закона о государственных организациях. «Он необходим для систематизации и актуализации законодательства, определяющего правила игры для государственного сектора экономики. Также в первоочередных планах — завершить работу по передаче республиканских активов нестратегического значения в коммунальную собственность и расчистке государственных предприятий от непрофильных активов. Продолжается работа по совершенствованию корпоративного управления в обществах с участием государства», — сказал первый заместитель премьер-министра.
Кроме того, в соответствии с требованием главы государства будут выработаны и реализованы новые подходы к подбору и расстановке управленческих кадров в организациях государственного сектора экономики.
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Закон о государственных организациях разрабатывается в Беларуси. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая на...
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