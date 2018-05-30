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Курильщик в Беларуси в среднем потребляет более 2 тыс. сигарет в год

31.05.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Курильщик в Беларуси в среднем потребляет более 2 тыс. сигарет в год
Курильщик в Беларуси в среднем потребляет более 2 тыс. сигарет в год. Такие данные привел психиатр-нарколог Минского городского клинического наркологического диспансера Максим Величко на пресс-конференции в Мингорисполкоме, посвященной Всемирному дню без табака, передает корреспондент БЕЛТА.

«В Беларуси высокий уровень потребления никотина — свыше 2 тыс. сигарет на душу населения в год. Никотиновая зависимость — широко известная проблема современного общества с недооцененными негативными последствиями. В силу ее недооценки общество не выставляет жестких санкций к потребителям табачной продукции, как, например, к потребителям алкоголя или наркотиков. Это приводит к широкой распространенности табакокурения и приобщению к никотину уже со школьного возраста», — рассказал Максим Величко.

По его словам, в связи с этим все большую актуальность приобретает профилактика табакокурения, специалисты разного профиля многих стран объединились в борьбе с распространением этой вредной привычки. «Общество несет потери от высокого процента смертности населения, лечения заболеваний, развитие которых напрямую зависит от потребления табака (рака органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и др.). К потерям можно отнести и снижение продуктивности на рабочих местах у лиц с никотиновой зависимостью», — отметил Максим Величко.

Он напомнил, что в 2002 году был принят декрет №28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий», который регламентирует меры профилактики, приводя их в соответствие с рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. В числе ключевых пунктов ограничений распространения табакокурения являются запреты на рекламу табачных изделий, на курение в местах общего пользования, размещение на упаковке с табачной продукцией предупреждающей информации. Также на локальном уровне проводится профилактическая работа с группами риска.

Городской клинический наркологический диспансер с начала текущего года провел 15 лекций, шесть круглых столов, шесть видеолекториев, около 400 групповых бесед и более 2,3 тыс. индивидуальных консультаций.

 
 
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Курильщик в Беларуси в среднем потребляет более 2 тыс. сигарет в год. Такие данные привел психиатр-нарколог Минского городского клинического наркологического...
 
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