

Началась одна из основных сельскохозяйственных кампаний – заготовка грубых кормов. За последние годы корма, на заготовку которых уходит большое количество материальных ресурсов и человеческих усилий, иногда уничтожаются за считанные часы. Ежегодно при проведении работ по заготовке грубых кормов пожары не являются исключением.

06.06.2017 поступило сообщение о том, что по адресу: Хойникский р-н, д. Слабожанка, Алексичского с/С, возле силосной ямы горит трактор. По прибытии к месту вызова установлено, что трактор полностью охвачен огнём. Трактор Амкодор 332, 2005 г.в., гос. номер 6080 ЕА-3, принадлежит КСУП «им. Мележа». В результате пожара поврежден моторный отсек, проводка, капот, обшивка салона, рама, колеса.

Причины пожаров разные – это и детская шалость с огнём, и неосторожное обращение с огнём взрослых, и нарушение правил эксплуатации техники, и отсутствие сторожевой охраны, предотвращение свободного проникновения на территории складов грубых кормов посторонних лиц из-за отсутствия или неисправности ограждения, умышленное уничтожение грубых кормов или поджог, самовозгорание грубых кормов, сложенных на хранение недосушенными.

Поэтому, чтобы сохранить каждую тонну кормов, необходимо выполнять следующие требования:

– все лица, занятые на заготовке грубых кормов или временно привлекаемые для выполнения определенного вида или объема работ в период заготовки грубых кормов должны быть проинструктированы под роспись, знать свои действия на случай возникновения пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и инвентарем.

– к работе на складах грубых кормов, а также на заготовке и перевозке их, допускать автотракторную технику с отрегулированными системами питания, смазки, зажигания и охлаждения, обеспеченную надежными искрогасителями, средствами пожаротушения и инвентарем в полном объеме. Нагревшиеся части двигателя, глушителей необходимо защищать металлическими кожухами.

При складировании грубых кормов на территории складов необходимо помнить, что:

– скирды грубых кормов должны быть опаханы полосой шириной не менее 4 м на расстоянии 15 м от основания скирды;

– площадь основания одной скирды не должна превышать 150 кв.м., а штабеля прессованного сена или соломы 500 кв.м.;

– разрывы между штабелями или скирдами должны быть не менее 20 м. Штабели и скирды допускается размещать попарно, при этом разрывы между штабелями и скирдами в одной паре должны быть не менее 6 м, а между соседними парами – не менее 30 м. Противопожарные разрывы между кварталами должны быть не менее 100 м. В разрывах между двумя парами скирд должна быть пропахана полоса шириной не менее 4 м.

– расстояние от скирд и штабелей до линии электропередач должно быть не менее 15 м, до дорог – 20 м.

– во время погрузки-разгрузки кормов двигатель транспортного средства, стоящего под погрузкой-разгрузкой, должен быть заглушен. Заводить автомобиль допускается только после уборки просыпавшихся кормов от выхлопной трубы.

– готовность в противопожарном отношении складов грубых кормов перед их загрузкой должна определяться комиссией в составе руководителя организации, инженера по охране труда, транспортной и пожарной безопасности, главного инженера, иных специалистов, с составлением соответствующих актов.

– грубые корма с повышенной влажностью складировать, укладывать в стога, штабели, копны, склады не допускается. Необходимо осуществлять ежедневный температурный контроль сложенных грубых кормов с регистрацией даты, времени, места замера и температуры в специальном журнале. Для определения влажности допускается применять экспресс-методы с помощью влагомеров с погрешностью не более 1 % при влажности до 18 %. При влажности грубых кормов более 17 % должна производиться их досушка.

– ограждающие конструкции склада грубых кормов должны быть исправными. Образовавшиеся трещины, дыры должны немедленно устраняться.

– в помещения складов вход посторонних лиц не допускается. Двери (ворота) складов, если работа в них не осуществляется, должны быть закрыты на замки.

Хотелось бы обратить внимание и жителей деревень района на соблюдение правил при заготовке грубых кормов — стога, копны, скирды сена, соломы, других видов грубых кормов допускается размещать на приусадебных участках, но не ближе 15 м до ближайших зданий и сооружений (хозяйственных построек и сооружений, опор воздушных линий электропередачи и других). Не допускается их размещение на улицах, дорогах, вне приусадебных участков. За данные нарушения законодательством предусмотрена ответственность.

По информации РОЧС.