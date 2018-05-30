Парламент Испании обсудит вотум недоверия правительству

Заседания назначены на сегодня и завтра.

Вопрос вынесла на повестку Испанская социалистическая рабочая партия. Её лидер Педро Санчес уже предложил свою кандидатуру на место нового премьера. Поводом стал скандал по «делу Гюртель». В громком антикоррупционном процессе оказались замешаны политики из правящей Народной партии. Виновными признаны 29 человек. Они получили в общей сложности 350 лет тюрьмы.