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Парламент Испании обсудит вотум недоверия правительству
Заседания назначены на сегодня и завтра.
Вопрос вынесла на повестку Испанская социалистическая рабочая партия. Её лидер Педро Санчес уже предложил свою кандидатуру на место нового премьера. Поводом стал скандал по «делу Гюртель». В громком антикоррупционном процессе оказались замешаны политики из правящей Народной партии. Виновными признаны 29 человек. Они получили в общей сложности 350 лет тюрьмы.
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Заседания назначены на сегодня и завтра.
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