В смотре-конкурсе принимают участие граждане, проживающие на территории района. Районная комиссия при подведении итогов смотра-конкурса руководствуется следующими оценочными показателями: оригинальное эстетическое оформление жилого дома; поддержание чистоты на дворовой территории; наличие малых архитектурных форм. По итогам смотра-конкурса будут определены победители. О желании поучаствовать в конкурсе сообщайте в отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома.
Участвуйте и побеждайте!
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Костюковчане, продолжается районный смотр-конкурс «Лучшая придомовая территория»: Подавайте заявки на участие
В смотре-конкурсе принимают участие граждане, проживающие на территории района. Районная комиссия при подведении итогов смотра-конкурса руководствуется...