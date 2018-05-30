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Коммунальщики предлагают жителям Гродно перейти на электронные жировки

31.05.2018 09:46 — Разное | ОНТ  
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400 килограммов бумаги и 1500 рублей. В Гродно специалисты ЖКХ подсчитали, какой будет экономия, если жители города перейдут на электронные жировки.

Пока, правда, о своём желании получать платёж таким способом нужно заявить. Услугой уже воспользовались 500 человек. Специалисты уверяют, что это выгодно: жировка приходит раньше, её можно сохранить на компьютере, бумаги больше не пылятся на полках. Это значительно экономит время и деньги на доставку счёта.

Чтобы подключиться к новой услуге, достаточно один раз прийти в расчётно-справочный центр с паспортом и написать заявление. В ближайшее время цифровыми жировками охватят около половины владельцев гродненских квартир, а в перспективе выйдут к жителям райцентров. 

 
Теги: Гродно
 
 
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400 килограммов бумаги и 1500 рублей. В Гродно специалисты ЖКХ подсчитали, какой будет экономия, если жители города перейдут на электронные жировки.
 
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