Профсоюзные юристы проведут бесплатные консультации

Бесплатную юридическую помощь окажут сегодня профсоюзные юристы. В регионы отправятся более сотни правовых инспекторов.

Они проведут консультации по вопросам, которые связаны с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Приёмы организуют как в районных и городских объединениях профсоюзов, так и на предприятиях. Популярность такого формата работы растёт, особенно в небольших городах и райцентрах. В некоторых регионах с прошлой осени в профсоюзных приёмах участвуют и сотрудники прокуратуры.