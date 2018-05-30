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Профсоюзные юристы проведут бесплатные консультации
Бесплатную юридическую помощь окажут сегодня профсоюзные юристы. В регионы отправятся более сотни правовых инспекторов.
Они проведут консультации по вопросам, которые связаны с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Приёмы организуют как в районных и городских объединениях профсоюзов, так и на предприятиях. Популярность такого формата работы растёт, особенно в небольших городах и райцентрах. В некоторых регионах с прошлой осени в профсоюзных приёмах участвуют и сотрудники прокуратуры.
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Бесплатную юридическую помощь окажут сегодня профсоюзные юристы. В регионы отправятся более сотни правовых инспекторов.
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