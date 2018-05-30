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Александра Муравьева осудили еще на три года

31.05.2018 09:39 — Разное | KYKY  
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Бизнесмену Александру Муравьеву, которого судили во второй раз за уклонение от уплаты налогов, дали второй срок. На этот раз меньше – «всего» три года, без конфискации, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на тот же срок. Суд признал, что бизнесмен, вносил в налоговые декларации ложную информацию, пишет sb.by. В результате этого государство недосчиталось много денег – потянуло даже на «крупный ущерб».

В начале 2017 года Муравьев уже был осужден на 11 лет колонии и конфискацию имущества. Тогда его признали виновным по всем составам преступлений, которые ему вменялись: «Мошенничество», «Хищение», «Уклонение от уплаты налогов», «Организация и пособничество в совершении преступлений».

Менее строгое наказание поглотилось более строгим: окончательным остаются 11 лет колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать административные и хозяйственные должности. Пока что новый приговор суда в силу не вступил – его можно обжаловать.

Читайте  по теме: Второе последнее слово бизнесмена Муравьева: всё, кроме оправдательного приговора – незаконно

 
 
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Бизнесмену Александру Муравьеву, которого судили во второй раз за уклонение от уплаты налогов, дали второй срок. На этот раз меньше – «всего» три года, без...
 
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