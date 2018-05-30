Reddit обошёл Facebook по популярности. Пока только в США

Популярная социальная платформа Reddit стала третьим по частоте визитов сайтом в США, пишет The Next Web со ссылкой на данные аналитической платформы Alexa.





Reddit сместил из тройки сайтов-лидеров по посещаемости у американцев не кого-то, а саму Facebook — главную социальную сеть мира. Самым популярным в США сайтом остаётся Google, на втором месте — YouTube. Замыкают пятёрку Facebook и Amazon.

В среднем пользователи проводят на Reddit 15 минут и 10 секунд ежедневно, и эта величина в полтора раза выше данных по Facebook, не говоря о других сайтах.

Рокировка в топ-5 популярных ресурсов может подтверждать тенденцию, о которой стали чащё говорить в последнее время: аудитория социальной сети Марка Цукерберга взрослеет и перемещается на другие платформы. И скандал с торговлей пользовательскими данными не добавляет Facebook преимуществ.

В свою очередь, одним из факторов популяризации Reddit в последнее время можно назвать долгожданный (и весьма затратный) редизайн платформы, которая долгое время сохраняла крайне ортодоксальный вид «из двухтысячных».