

В предстоящих соревнованиях планируют выступить известные белорусские атлеты, медалисты чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, среди которых метательница копья Татьяна Холодович, барьеристка Алина Талай, метатель молота Иван Тихон. Вход на арену в этот день будет платным - 5-7 рублей.

Реконструкция стадиона "Динамо" велась на протяжении шести лет. Основные строительные работы завершаются 31 мая. Главная спортивная арена претерпела значительные изменения после ремонта: установлены новые трибуны, мачты освещения, чаша факела, уложено синтетические легкоатлетическое покрытие. На разминочном стадионе и основной арене заменен газон, на котором будут проводиться футбольные матчи международного уровня.

Вместимость стадиона "Динамо" после реконструкции значительно снизилась. Теперь арена сможет вместить не более 22,2 тыс. зрителей. При этом, стоит заметить, что не все зрительские места будут защищены от дождя защитным козырьком . В ложе прессы смогут разместиться более 800 представителей средств массовой информации. Для работников радио и телевидения предусмотрены 150 комментаторских кабин.