31 мая – Международный день борьбы с курением

Международный день борьбы с курением отмечают сегодня во всём мире.

Медики призывают отказаться от вредной привычки хотя бы на один день. Примечательно, что некоторые под влиянием праздника и вовсе бросают курить именно с 31 мая. В Беларуси, по данным Национального статистического комитета, сейчас курит каждый четвёртый.