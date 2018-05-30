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31 мая – Международный день борьбы с курением

31.05.2018 09:59 — Разное | ОНТ  
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Международный день борьбы с курением отмечают сегодня во всём мире. 

Медики призывают отказаться от вредной привычки хотя бы на один день. Примечательно, что некоторые под влиянием праздника и вовсе бросают курить именно с 31 мая. В Беларуси, по данным Национального статистического комитета, сейчас курит каждый четвёртый. 

 
 
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Международный день борьбы с курением отмечают сегодня во всём мире.
 
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