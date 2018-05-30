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Большую шоу-программу представят сегодня в Минске сотрудники МЧС
Спасатели проведут для детей и взрослых мастер-классы и устроят показательные выступления.
Каждый сможет примерить боевую одежду пожарных, спасти человека, застрявшего в палатке, переполненной дымом, поиграть с собаками кинологической службы и многое другое.
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Спасатели проведут для детей и взрослых мастер-классы и устроят показательные выступления.
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