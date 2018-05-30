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Последний звонок-2018: лучшие выпускники собрались в «Минск-Арене»

31.05.2018 09:59 — Разное | ОНТ  
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Накануне более 55 тысяч одиннадцатиклассников простились со школой. Громче всего последний звонок звучал на «Минск-Арене».

На праздник республиканского масштаба пригласили более 10 тысяч выпускников со всей страны. Среди них есть победители республиканских и международных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний. Их особые достижения отметили памятными знаками «Лучший выпускник-2018», а классным руководителям объявили благодарность Министерства образования. В подарок – звёздные гости и любимые композиции, чтобы, расставаясь со школой, никто не грустил.

Концерт продлился несколько часов. Сами ребята признаются, что немного расслабиться полезно. Уже в субботу пройдёт первый экзамен – ЦТ по белорусскому языку. 

 
Теги: Минск
 
 
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​Накануне более 55 тысяч одиннадцатиклассников простились со школой. Громче всего последний звонок звучал на «Минск-Арене».
 
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