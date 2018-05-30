Роговицу человеческого глаза впервые напечатали на 3D-принтере

Исследователи из Ньюкаслского университета создали роговицу на основе стволовых клеток, сообщают зарубежные СМИ.

Учёным удалось получить нужные биочернила. В их состав входят клетки стромы роговицы донора, альгинаты и коллаген. На основе этого вещества обычный 3D-принтер создал здоровую роговицу всего за десять минут.

Размеры роговицы подстраивались под показатели конкретного донора. Специалисты считают, что можно смоделировать роговицу любого человека. Изобретение пройдёт сначала испытания в течение нескольких лет – и тогда поступит в больницы для трансплантации.