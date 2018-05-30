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Последний звонок-2018 (ФОТО)

31.05.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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В Минской области последний звонок прозвучал для 8 тысяч выпускников.

Со школой сегодня прощались и около 8 тысяч одиннадцатиклассников Минской области. Для них также прозвучал последний звонок. Впереди у выпускников напряженная пора. В пятницу начинаются экзамены, потом - выпускной бал и самое ответственное время − вступительная кампания.






















В пятницу выпускники опять сядут за парты. Итоговые испытания ждут девяти- и одиннадцатиклассников. Долгожданные выпускные вечера пройдут 9 и 10 июня. В дни торжеств, как и сегодня, по традиции будет ограничена продажа алкоголя. А уже 12 июня в стране стартует централизованное тестирование. Ну а после и вступительная кампания в вузы.


 
 
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В Минской области последний звонок прозвучал для 8 тысяч выпускников.
 
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