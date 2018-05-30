Не уплаченные в установленный срок штрафы взыщут в принудительном порядке





Отделением ГАИ РОВД Ветковского райисполкома проанализирована практика исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях в виде штрафов в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. За 4 месяца текущего года по Ветковскому району взыскано 37,6% штрафов, налагаемых после составления протокола (без учёта штрафов, взимаемых на месте правонарушения).

Наименьший процент взыскания наложенных штрафов приходится на категории дел, предусмотренных статьями 18.16 (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)), 18.19 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и 18.23 (Hарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)) Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Уже пять лет отделением ГАИ РОВД для исполнения постановлений по делам административных правонарушений в отношении водителей используется такая мера обеспечения административного процесса, как наложение ареста на имущество, т.е. транспортное средство, на котором допущено правонарушение, помещается на стоянку и возвращается владельцу только после исполнения административного взыскания (уплаты штрафа).

В настоящее время административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) предусмотрена в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин (2450 рублей).

Граждане, допустившие правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 18.23 КоАП РБ (Нарушение ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения), могут быть подвержены административному взысканию в виде штрафа в размере от 1 базовой величины (24 рубля 50 копеек) до 3 базовых величин (73 рубля 50 копеек). За такие же нарушения ПДД граждане, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, а равно отказавшиеся от прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения, могут быть подвержены административному взысканию виде штрафа в размере от 3 базовых величин (73 рубля 50 копеек) до 5 базовых величин (122 рубля 50 копеек).

В случае нарушения ПДД и привлечения гражданина к административной ответственности в виде штрафа, штраф должен быть уплачен в течение 1 месяца с момента вступления постановления в законную силу. Оплатить штраф можно в кассе банка, через банкомат, платёжно-справочный терминал, инфокиоск, с помощью интернет-банкинга, мобильного банкинга, а также в иных кредитно-финансовых организациях, подключённых к системе «Расчёт» ЕРИП. Для оплаты штрафа в системе «Расчёт» ЕРИП необходимо последовательно выбрать разделы: МВД — Штрафы — ГАИ, затем выбрать соответствующую услугу ГАИ штраф (услуга №4325411), ввести номер настоящего постановления, указанный в правом верхнем углу документа, сверить правильность появившихся на экране фамилии, имени и отчества и суммы платежа, совершить платёж. Обращаем внимание, что в систему «Расчёт» ЕРИП задолженность по уплате штрафа может быть выставлена с задержкой в несколько дней с момента вынесения постановления.

Не уплаченные в установленный срок штрафы направляются в отдел принудительного исполнения Ветковского района, после чего штраф взыскивается в принудительном порядке.

Неуплата штрафа может стать причиной временного ограничения неплательщика в выезде за пределы Республики Беларусь или ограничения права гражданина на управление транспортными средствами.

Валерий АНТОНОВ, старший инспектор по АП ОГАИ ОВД Ветковского райисполкома.