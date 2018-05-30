ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный бухгалтер ОАО «Столбунский» Ирина Николаевна Гарамьёва поделилась, что любит свою работу и не считает её скучной

31.05.2018 — Разное | Новости Ветки  
Размер текста:
A
A
A

Главный бухгалтер ОАО «Столбунский» Ирина Николаевна Гарамьёва поделилась, что любит свою работу и не считает её скучной

Главный бухгалтер ОАО «Столбунский» Ирина Николаевна Гарамьёва в сельском хозяйстве работает почти четверть века. Уроженка города Любань Минской области приехала в наши края в 1993 году после окончания Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Вышла замуж за местного парня из Столбуна, родила ребёнка, и уже через год устроилась на работу бухгалтером в местное хозяйство (в те годы это был совхоз "Столбунский).

Всю жизнь Ирина старалась относиться к порученному делу ответственно и добросовестно. Иногда приходилось отстаивать интересы своей сельхозорганизации, доказывать, оперируя конкретными расчётами и выводами. А это требует принципиальности, честности, коммуникабельности. На сегодня в подчинении у Ирины Николаевны пять бухгалтеров. Она, как руководитель, контролирует каждого из них, следит за правильным ведением бухгалтерского учёта.

— Свою бухгалтерскую работу я не считаю скучной и монотонной, скорее наоборот, очень интересной и ответственной, — говорит Ирина Николаевна. — Нелегко было вначале, когда приходилось огромные цифры подбивать на счётах. Потом мы перешли на калькуляторы. Значительно облегчили наш труд компьютеры. У нас сформировался сугубо женский коллектив. Почти у всех за плечами огромный опыт работы в бухгалтерской сфере. Мои коллеги зарекомендовали себя как настоящие профессионалы, которые помогут и поддержат в самые сложные дни.

На сегодня ОАО «Столбунский» — одно из самых больших агропромышленных предприятий в Ветковском районе. Оно представляет слияние трёх сельхозорганизаций: «Столбунский», «Северный» и «Яново». Хозяйство располагает почти 10 тысячами гектарами сельхозугодий. И занимается выращиванием зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур, производством молока и мяса. Имеет девять складов, четыре из которых рассчитаны для хранения зерна, а три — для минеральных удобрений. В большой дружной организации трудятся порядка 200 человек.

— Любая работа должна приносить удовлетворение, ведь мы посвящаем ей большую часть своего времени, — так считает Ирина Николаевна. — На протяжении многих лет я стараюсь придерживаться одного жизненного принципа: утром с удовольствием идти на работу, а вечером с радостью возвращаться домой.

С полной уверенностью можно сказать, Ирина Гарамьёва состоялась как профессионал своего дела. Глядя, как светятся её глаза, понимаешь, что этот человек на своём месте.

Снежана КОРШИКОВА.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный бухгалтер ОАО «Столбунский» Ирина Николаевна Гарамьёва в сельском хозяйстве работает почти четверть века. Уроженка города Любань Минской области...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пособие по безработице может быть увеличено. В следующей пятилетке...
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика