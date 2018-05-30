Главный бухгалтер ОАО «Столбунский» Ирина Николаевна Гарамьёва поделилась, что любит свою работу и не считает её скучной





Главный бухгалтер ОАО «Столбунский» Ирина Николаевна Гарамьёва в сельском хозяйстве работает почти четверть века. Уроженка города Любань Минской области приехала в наши края в 1993 году после окончания Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Вышла замуж за местного парня из Столбуна, родила ребёнка, и уже через год устроилась на работу бухгалтером в местное хозяйство (в те годы это был совхоз "Столбунский).

Всю жизнь Ирина старалась относиться к порученному делу ответственно и добросовестно. Иногда приходилось отстаивать интересы своей сельхозорганизации, доказывать, оперируя конкретными расчётами и выводами. А это требует принципиальности, честности, коммуникабельности. На сегодня в подчинении у Ирины Николаевны пять бухгалтеров. Она, как руководитель, контролирует каждого из них, следит за правильным ведением бухгалтерского учёта.

— Свою бухгалтерскую работу я не считаю скучной и монотонной, скорее наоборот, очень интересной и ответственной, — говорит Ирина Николаевна. — Нелегко было вначале, когда приходилось огромные цифры подбивать на счётах. Потом мы перешли на калькуляторы. Значительно облегчили наш труд компьютеры. У нас сформировался сугубо женский коллектив. Почти у всех за плечами огромный опыт работы в бухгалтерской сфере. Мои коллеги зарекомендовали себя как настоящие профессионалы, которые помогут и поддержат в самые сложные дни.

На сегодня ОАО «Столбунский» — одно из самых больших агропромышленных предприятий в Ветковском районе. Оно представляет слияние трёх сельхозорганизаций: «Столбунский», «Северный» и «Яново». Хозяйство располагает почти 10 тысячами гектарами сельхозугодий. И занимается выращиванием зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур, производством молока и мяса. Имеет девять складов, четыре из которых рассчитаны для хранения зерна, а три — для минеральных удобрений. В большой дружной организации трудятся порядка 200 человек.

— Любая работа должна приносить удовлетворение, ведь мы посвящаем ей большую часть своего времени, — так считает Ирина Николаевна. — На протяжении многих лет я стараюсь придерживаться одного жизненного принципа: утром с удовольствием идти на работу, а вечером с радостью возвращаться домой.

С полной уверенностью можно сказать, Ирина Гарамьёва состоялась как профессионал своего дела. Глядя, как светятся её глаза, понимаешь, что этот человек на своём месте.

Снежана КОРШИКОВА.