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Ответственность родителей за воспитание и содержание детей

31.05.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Ответственность родителей за воспитание и содержание детей

Уважаемые родители!

В преддверии летних каникул напоминаем вам, что нет ничего более ценного для каждого родителя, чем благополучие ребёнка и его безопасность. Именно в семье ребёнок получает первые навыки общения с окружающим миром, «впитывает» правила поведения и нормы, установленные в обществе.

Обязанность и ответственность родителей за воспитание и содержание детей закреплена в нормативных правовых актах Республики Беларусь.

Так, в статье 32 Конституции Республики Беларусь указано, что: «Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. Ребёнок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, привлекаться к работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или нравственному развитию».

Ответственность семьи за ребёнка закреплена и статьёй 17 Закона Республики Беларусь «О правах ребёнка»: «Родители (опекуны, попечители) должны создавать необходимые условия для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребёнка и подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе. Законные представители обязаны сопровождать детей, не достигших возраста шестнадцати лет, в период с двадцати трёх до шести часов вне жилища либо обеспечивать их сопровождение совершеннолетними лицами».

Уважаемые взрослые! Помните, благополучие детей зависит от вашей активной жизненной позиции, желания создать для ребёнка безопасную среду, позволяющую наполнить его летние каникулы только радостными впечатлениями.

Безопасное лето должно быть у каждого ребёнка.

 
 
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Уважаемые родители! В преддверии летних каникул напоминаем вам, что нет ничего более ценного для каждого родителя, чем благополучие ребёнка и его безопасность....
 
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