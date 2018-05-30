Все сельхозпредприятия района завершили сев кукурузы на зерно и на силос





Об этом было сказано на заседании районного исполнительного комитета в ходе рассмотрения вопроса о подготовке ветковских аграриев к предстоящей уборочной кампании и ходе заготовки кормов. Под кукурузу на зерно в районе занято 4120 га, под фражную кукурузу — 8925 га.

На начало недели сельхозорганизации района заготовили более 674 тонн кормовых единиц, или 0,31 центнера комовых единиц на 1 условную голову скота. В планах же цифры гораздо серьёзнее. Так, для достижения полуторагодичного запаса кормов аграрии Ветковщины должны заготовить более 95,4 тыс. тонн к.ед., что составляет 28,7 ц к.ед. на 1 условную голову. Для выполнения данного показателя сельхозпредприятиям необходимо заложить на хранение 6,8 тыс. тонн сена, 47,5 тыс. тонн сенажа и 167,9 тыс. тонн силоса. Для заготовки данных объёмов травяных кормов в районе имеется 5762 га многолетних трав, из которых 17,2% составляют травы на пашне.