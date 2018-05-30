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Западный тупик в Бресте уже не тупик, начаты работы по асфальтированию дороги на Речицу

31.05.2018 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Начали работы, которые облегчат путь на Речицу и обратно. Идёт асфальтирование участка пути, который начинается от Брестской погрангруппы на улице Героев Обороны Брестской Крепости.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55980.php

Западный тупик в Бресте уже не тупик, начаты работы по асфальтированию дороги на Речицу

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Водители, которых достают заторы на переездах, знают этот обходной маршрут, как можно попасть на Речицу через эту дорогу в западной части Бреста. Зимой «БВ» уже писал о том, что участок дороги от улицы Смирнова до 11-й пограничной заставы «Брест» имени Кижеватова уже асфальтирован. И вот – настало время работ на другом участке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55980.php

Западный тупик в Бресте уже не тупик, начаты работы по асфальтированию дороги на Речицу


В перспективе, когда будет заливаться бетоном кольцо Западного обхода, этот альтернативный объезд очень понадобится, сюда направится часть временного трафика. Там есть улочка, которая неромантично называется Западный тупик – частные домики и густая дикая зелень. По ней тоже можно было проехать, но асфальт там старый, да и узкая она. И вот – покой Западного тупика потревожила техника ДЭПа: фрезой вырезают старый асфальт, подвозят новый и укладывают. Проезжую часть выровняют и сделают шире.

Там же была замечена группа должностных лиц Администрации Ленинского района, они совершали обход домовладений, предлагая владельцам окультурить участки возле своих заборов.

 
Теги: Брест
 
 
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Начали работы, которые облегчат путь на Речицу и обратно. Идёт асфальтирование участка пути, который начинается от Брестской погрангруппы на улице Героев Обороны...
 
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