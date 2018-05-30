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Западный тупик в Бресте уже не тупик, начаты работы по асфальтированию дороги на Речицу
31.05.2018 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Начали работы, которые облегчат путь на Речицу и обратно. Идёт асфальтирование участка пути, который начинается от Брестской погрангруппы на улице Героев Обороны Брестской Крепости.
Автор фото: Алексей ГАНЧУК
Водители, которых достают заторы на переездах, знают этот обходной маршрут, как можно попасть на Речицу через эту дорогу в западной части Бреста. Зимой «БВ» уже писал о том, что участок дороги от улицы Смирнова до 11-й пограничной заставы «Брест» имени Кижеватова уже асфальтирован. И вот – настало время работ на другом участке.
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Начали работы, которые облегчат путь на Речицу и обратно. Идёт асфальтирование участка пути, который начинается от Брестской погрангруппы на улице Героев Обороны...
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