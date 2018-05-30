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Пособие по безработице может быть увеличено. В следующей пятилетке...

31.05.2018 10:45 — Разное | БДГ  
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Размер пособия по безработице может быть увеличен на следующей пятилетке, а на предприятиях - система бронирования рабочих мест.

Об этом заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики 30 мая.

Глава Минтруда признала, что нынешнее пособие по безработице небольшое, однако увеличивать его, изымая средства из бюджета было бы неправильно.

«Возможно, в следующей пятилетке стоит рассматривать этот вопрос и повышать пособие, но более жестко его выплачивать», - заявила она, не уточнив, однако, что значит «жестко».

Органы по труду сегодня проводят активную политику занятости, предлагая населению переподготовку кадров и повышение квалификации за счет государства. Такая система обоснована реализацией декрета №1 по содействию занятости.

В Беларуси выплата пособия по безработице является пассивной политикой занятости.

По словам Костевич, фактический уровень безработицы в стране в феврале равнялся 5,1% от численности рабочей силы, что составляет 250 тысяч человек. Она напомнила, что в 2017 году этот показатель был на отметке 6,3%. Это положительная динамика, потому что уровень 3-5% означает, что в стране здоровый рынок труда.

«Я бы больше акцент сделала на молодежную безработицу, она сегодня больше 7%, но есть положительная динамика, но надо двигаться дальше», - сказала Костевич. 

Она напомнила, что в Беларуси наблюдается проблема дисбаланса спроса и предложения, когда наниматель требует опытного работника с высокой квалификацией, а у молодых специалистов еще нет нужного опыта. По ее мнению, чтобы этого избежать, нужно развивать систему бронирования мест на предприятиях.

 
 
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Размер пособия по безработице может быть увеличен на следующей пятилетке, а на предприятиях - система бронирования рабочих мест.
 
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