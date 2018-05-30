30 мая в Минске побит вековой температурный рекорд

30 мая столбик термометра достиг отметки +29,4°C. Прежний рекорд был зарегистрирован в Минске в этот день в 1917 году. Тогда воздух прогрелся до +28,8°C.

Очень жарко было 30 мая и в Бресте. Там зафиксировали +31,3°С. Однако рекордной такая температура не стала. +31,6°С в городе над Бугом было в 2005 году.

31 мая синоптики обещают небольшое похолодание, погода станет более комфортной и приблизится к климатическим нормам.