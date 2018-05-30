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Особенные спортсмены из Мозыря постоянно доказывают что все возможно

31.05.2018 — Разное | Mlife  
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Секция пауэрлифтинга существует в клубе «Старт» благодаря первичной проф­союзной организации Белхим­профсоюза ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». 

Пауэрлифтинг — спорт действительно для сильных духом людей. Изнурительные тренировки с колоссальными нагрузками и здоровым людям даются нелегко, а эти спортсмены с особенностями. Прежде всего физическими. В группе под руководством тренера Юлии Точицкой занимается около двух десятков человек, и у всех их разная степень ДЦП. Конечно, не все одинаково настойчивы, упорны на пути к цели, да и подход к каждому нужен особый, индивидуальный, рассказывает тренер. 

И все же самые целеустремленные радуют своими достижениями, не говоря уже о том, что занятия в секции помогают бороться с тяжелым недугом, быть в неплохой физической форме, которой им никогда не достичь бы, не попади они в руки своего тренера. В этой хрупкой на вид девушке можно узнать бывшую успешную спортсменку, хотя, мне кажется, бывших спортсменов не бывает. — Бывают, — поправляет Юлия. — Мне не очень везло. Серьезные травмы случались и не прошли бесследно, так что спортивные выступления пришлось оставить раньше времени. Но путь в тренеры был естественным и закономерным, причем именно с такой категорией подопечных. Когда-то работала с детьми в реабилитационном центре «Радуга» и, поверьте, даже, казалось бы, у безнадежных есть шансы преодолеть себя. Избавиться от недуга, конечно, нельзя, но достичь прогресса, сделать жизнь не столь мучительной реально. А что до опасности травматизма, так она существует во всех видах спорта. При правильном подходе можно свести риски к минимуму. Для меня всегда было непонятно, почему девушки выбирают подобный вид спорта. Вроде бы не женское это дело — таскать железо, да и не очень зрелищно выглядит. Не считая, конечно, того, что фигурам девушек можно позавидовать. При росте 162 сантиметра вес у Юлии — 53 килограмма, но даже когда она была на пике формы, он держался в пределах 60 килограммов. 

Поразительно, как удавалось жать штангу вдвое больше собственного веса. Юлия рассказывает: в 16 лет пришла в тренажерный зал — понравилось, но вначале не было цели заниматься пауэрлифтингом. Выбор был сделан не без влияния тренера, а потом и мужа, Юрия Точицкого. Тоже, кстати, титулованного спортсмена, выступающего в пауэрлифтинге и бодибилдинге. Под его руководством шаг за шагом девушка шла к вершинам спортивного мастерства. Кандидатский норматив выполнила еще в школе, в первый год занятий стала мастером спорта. Юрий помог развить способности, разработал эффективную программу подготовки. Становилась чемпионкой страны, выезжала на международные старты. Было к чему стремиться, хотелось большего. Престижный титул мастера спорта международного класса покорился ей в 21 год. В 1999-м в своей весовой категории установила мировой рекорд в жиме лежа — 122,5 килограмма. Титулы, которые в свое время завоевала Юлия Точицкая, можно перечислять долго. Пауэрлифтинг — неолимпийский вид спорта для обычных спортсменов, ни денег, ни каких-либо других дивидендов не приносит. Победители получают только медали и кубки. Но мотивация всегда есть, говорит Юлия. Результаты других спортсменов иногда поражают, заражают азартом работать, стремиться к большему. 

До мировых рекордов воспитанникам Юлии Точицкой еще далеко, но почему бы не поставить такую цель? Да и успех на чемпионате страны окрыляет, прибавляет уверенности. 

Команду нашей области на чемпионатах страны представляют только мозырские особенные спортсмены. Но впервые в прошлом году попав на чемпионат, они сразу громко заявили о себе, заняв третье призовое место. Так что победа в этом году уже не была большой неожиданностью. Более того, пять из шести спортсменов их команды в своих весовых категориях на чемпионате были лучшими. Коллектив очень сплоченный. Денег, выделенных профкомом для поездки на чемпионат, хватало только на четырех спортсменов. Без колебаний решили: ехать должны все шестеро. А сэко­номить можно на питании, точнее, взять продукты с собой. Команда — это три девушки и трое ребят разного возраста, одинаково не желающие чувствовать свою особенность и уж тем более бить на жалость. Пенсии у каждого не превышают 200 рублей, а ведь для хорошего результата необходимо еще и специальное, спортивное, очень недешевое питание. Приходится на этом экономить и включать другие, внутренние резервы. Они, оказывается, могут быть безграничными у людей с ограниченными возможностями. Стоит назвать их всех: Кирилл Вернохаев, Денис Тарговцов, Максим Кукса, Нина Бондаренко, Наталья Ермошина, Юлия Моложавцева. У мужчин лучшие результаты показывает Максим. Парню 30 лет. Когда-то подростком он занимался пауэрлифтингом в спортивной школе, потом ушел надолго в пятнадцатилетний перерыв. И вот два года назад вернулся к своему тренеру. — Перестал нравиться себе в зеркале, — объясняет он. — Лишние килограммы были везде. За непродолжительное время избавился от лишних килограммов, вошел в форму. Мама Максима рассказала: «Прежде я сопровождала сына на тренировки, несла сумку с вещами, он шел за мной. А вскоре Максим сам стал носить сумки, а я теперь еле поспеваю за ним». Физической форме, атлетической фигуре Максима могут позавидовать его ровесники, вполне здоровые, но которые со спортом почему-то не дружат. Трудности есть везде и всегда, на соревнованиях особенно. Но спортсмен должен быть готовым к любым условиям.

 Подготовка — это всегда ответственность и дисциплина прежде всего. Порой огромных усилий стоит браться за штангу. Часто, когда болит в буквальном смысле всё, приходит мысль: больше заниматься этим не хочется. Но проходит время... и снова всё с начала. Максиму совсем немного не хватило, чтобы на чемпионате выполнить норматив мастера спорта — в его категории это 117,5 килограмма в жиме лежа. Результат парня пока 110 килограммов, хотя на тренировках брал и 120. Но, увы, удача не всегда оказывается на стороне спортсмена. 

Однако тренер убеждена: у него есть все шансы через год преодолеть заветную планку. Что до остальных членов команды, то все они подбираются к кандидат­скому нормативу. Ближе всех Кирилл Вернохаев. Ему 16 лет, четыре из которых занимается в секции. Глядя на этих ребят, мне становилось стыдно за себя. Оттого, что мои занятия спортом сводятся к нерегулярной утренней зарядке, и преодолеть лень порой бывает так тяжело. Хочется верить, что новые знакомства помогут изменить ничем неоправданное пренебрежительное отношение к собственному здоровью. А вам слабо? Ведь именно здоровье — самая большая наша ценность, по-настоящему понимаем это лишь тогда, когда его теряем.



 
Теги: знакомства
 
 
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Совсем недавно мозыряне, воспитанники секции пауэрлифтинга спортивно-технического клуба «Старт», вернулись из Минска с открытого чемпионата страны. Вернулись...
 
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