Ельские спасатели посещают многодетные семьи

В рамках проведения третьего этапа республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» ельские спасатели посетили многодетные семьи Ельского района и дом семейного типа агрогородка Добрынь.





С ребятами и родителями сотрудники РОЧС провели профилактические беседы по правилам безопасности в период летних каникул, опасности детской шалости с огнем. Работники МЧС также проводили познавательные викторины и конкурсы по безопасности жизнедеятельности, где взрослые и дети смогли запомнить и повторить основные правила безопасности, а также весело провести время с главными героями мультфильма «Волшебная книга». В завершении мероприятий все дети получили познавательные и красочные подарки от спасателей, а родители пообещали уделять большое внимание в обучении своих детей правилам безопасности.