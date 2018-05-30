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В Витебске нашли родителей потерявшейся девочки
Фото из архива
31 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске нашли родителей
"Все подробности инцидента пока устанавливаются", - отметил Виталий Сапроненко.
/Будет дополнено/.-0-
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31 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске нашли родителей потерявшейся девочки, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского...
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