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2 июня «прямую телефонную линию» проведет управляющий делами облисполкома Григорий Воронин
31.05.2018 — Разное | Савецкая вёска
2 июня 2018 года «прямую телефонную линию» в Могилевском облисполкоме будет проводить управляющий делами облисполкома Воронин Григорий Александрович.
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2 июня 2018 года «прямую телефонную линию» в Могилевском облисполкоме будет проводить управляющий делами облисполкома Воронин Григорий Александрович.
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