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Андрей Скабелка: Возможно, уже совсем скоро я стану главным тренером "Барыса"

31.05.2018 10:52 — Разное | Tut.by  
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Как стало известно Sports.kz, в ближайшее время контракт казахстанским «Барысом» может подписать белорусский тренер Андрей Скабелка. Об этом рассказал сам 47-летний специалист.


Андрей Скабелка. Фото: hawk.ru

— Возможно, уже совсем скоро я стану главным тренером «Барыса». Переговоры с казахстанским клубом находятся сейчас на заключительной стадии, — сказал Андрей Скабелка.

В минувшем сезоне Андрей Скабелка был главным тренером омского «Авангарда». Но под Новый год белоруса «сплавили» хоккеисты, которые поставили ультиматум президенту клуба, заявив о нежелании играть под руководством Андрея Скабелки. Им не нравилась жесткая дисциплина, соблюдения которой требовал тренер.

В результате Скабелка покинул клуб, хотя команда шла во главе своего дивизиона. Его сменил российский специалист Герман Титов, под началом котрого «ястребы» с трудом попали в плей-офф чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина «Авангард» оказал ожесточенное сопротивление «Салавату Юлаеву», но все же не прошел в следующий круг, проиграв серию в 7 матчах.

До «Авангарда» бывший нападающий сборной Беларуси Андрей Скабелка был главным тренером «Гомеля» и «Сибири» (привел к бронзе КХЛ сезона-2014/2015).

В сезоне-2012/13 являлся главным тренером сборной Беларуси.

Отметим, что в сезоне-2016/17 наставником «Барыса» был другой белорусский специалист Эдуард Занковец, который принял команду по ходу сезона и привел к 5-му месту в Восточной конференции. В Кубке Гагарина казахстанский клуб под руководством Занковца вышел во 2-й круг, где уступил будущему финалисту плей-офф магнитогорскому «Металлургу».

В нагрузку к «Барысу» главному тренеру в Астане обычно предлагают и штурвал национальной сборной Казахстана. И именно неудача в работе с национальной дружиной (невыход в элитный дивизион ЧМ) стала причиной отставки Эдуарда Занковца в клубе.

Примечательно, что если Скабелка также возглавит сборную Казахстана, то весной 2019-го в Астане ему предстоит соперничать за путевку в элитный дивизион с белорусской командой, которая впервые за 15 лет покинула класс сильнейших.

 
Теги: Гомель
 
 
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Как стало известно Sports.kz, в ближайшее время контракт казахстанским "Барысом" может подписать белорусский тренер Андрей Скабелка. Об этом рассказал сам 47-летний...
 
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