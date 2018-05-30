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Итоги проверки Вооружённых Сил обсуждают во Дворце Независимости
Белорусская армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. В эти минуты во Дворце Независимости рассматривают итоги проверки Вооружённых Сил.
Она проходила в течение месяца. В оборону Беларусь вкладывает существенные средства. Армию оснащают современной боевой техникой и средствами управления. Цель – не просто усилить военный потенциал. Речь идёт о том, чтобы войска находились в высокой степени боевой готовности. Рост напряжённости в мире не оставляет выбора. Во время комплексной проверки оценили и идеологическую работу и состояние воинской дисциплины.
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Белорусская армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. В эти минуты во Дворце Независимости рассматривают итоги проверки Вооружённых...
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