Итоги проверки Вооружённых Сил обсуждают во Дворце Независимости

Белорусская армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. В эти минуты во Дворце Независимости рассматривают итоги проверки Вооружённых Сил.

Она проходила в течение месяца. В оборону Беларусь вкладывает существенные средства. Армию оснащают современной боевой техникой и средствами управления. Цель – не просто усилить военный потенциал. Речь идёт о том, чтобы войска находились в высокой степени боевой готовности. Рост напряжённости в мире не оставляет выбора. Во время комплексной проверки оценили и идеологическую работу и состояние воинской дисциплины.