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Трамп подписал закон о разрешении смертельно больным принимать экспериментальные лекарства
31.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под законом, который разрешает смертельно больным гражданам США прибегать к экспериментальным лекарствам и методам лечения. Об этом сообщает Associated Press.
Перед подписанием законопроект вызвал тяжелые дебаты в конгрессе. Республиканцы поддерживали инициативу, а демократы указывали, что подобное разрешение будет лишь давать людям ложную надежду. Отмечается, что сам Дональд Трамп был в числе сторонников закона.
Документ позволит людям со смертельными болезнями, которые испробовали все существующие методы лечения, получать доступ к экспериментальным лекарствам. Обычно уходят годы на то, чтобы новое лекарство получило разрешение властей и смогло продаваться в аптеках и использоваться медиками.
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Президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под законом, который разрешает смертельно больным гражданам США прибегать к экспериментальным...
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