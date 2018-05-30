Трамп подписал закон о разрешении смертельно больным принимать экспериментальные лекарства

Президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под законом, который разрешает смертельно больным гражданам США прибегать к экспериментальным лекарствам и методам лечения. Об этом сообщает Associated Press.

Перед подписанием законопроект вызвал тяжелые дебаты в конгрессе. Республиканцы поддерживали инициативу, а демократы указывали, что подобное разрешение будет лишь давать людям ложную надежду. Отмечается, что сам Дональд Трамп был в числе сторонников закона.

Документ позволит людям со смертельными болезнями, которые испробовали все существующие методы лечения, получать доступ к экспериментальным лекарствам. Обычно уходят годы на то, чтобы новое лекарство получило разрешение властей и смогло продаваться в аптеках и использоваться медиками.

Источник: БЕЛТА.

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